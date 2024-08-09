Сбербанк вдвое сократил выдачу ипотеки в июле после прекращения программы субсидируемой ипотеки под 8% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В июле текущего года Сбербанк выдал 208 млрд рублей ипотечных кредитов, при этом в июне их было выдано на 415 млрд рублей.

«Рост ипотеки ожидаемо замедлился после рекордных выдач месяцем ранее в преддверии завершения государственных льготных программ», — отметили в банке.

До этого сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минтруду и Минфину проработать неипотечные инструменты с целью улучшить жилищные условия для молодых семей и семей с детьми. Министерства должны предоставить доклады о проведенной работе до 1 сентября текущего года, уточнили в кабмине. С 8 августа многодетные семьи могут подать заявление на выплату 450 тыс. руб. на погашение ипотеки.

Ранее стало известно, что в России проанализируют влияние семейной ипотеки на рынок.