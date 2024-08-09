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Новак возглавил подкомиссию по повышению устойчивости экономики РФ

Новак стал первым зампредом комиссии по повышению устойчивости экономики РФ

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Александр Новак назначен первым заместителем председателя комиссии по повышению устойчивости экономики РФ на фоне наложенных санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики. В нее вошла подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Первым заместителем председателя и ее руководителем стал вице-премьер Александр Новак.

Этот пост занимал бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавивший в мае Минобороны.

В состав комиссии также вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Роман Старовойт и заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

До этого Мишустин произвел кадровые перестановки в Федеральной налоговой службе РФ.

Ранее замглавы Чукотки решил отправиться на СВО.

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