Эксперт раскрыла, как поймать авиабилеты по хорошей цене

Искать авиабилеты лучше всего ночью, в это время суток на них самые низкие цены. Таким лайфхаком в беседе с News.ru поделилась турэксперт, тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

«Если хочется поймать билеты по хорошей цене, то лучше это делать в понедельник, вторник или среду. А по времени лучше искать билеты часов с 8–9 вечера и до утра, там бывают выгодные предложения», — поделилась турэксперт.

Еще один совет: не заходить часто на сайты авиакомпаний, чтобы цена не росла. Они собирают куки, что отражается на стоимости билетов, предупредила Ансталь.

Тревел-блогер также рекомендовала покупать билеты сразу в обе стороны и выбирать лоукостеры.

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