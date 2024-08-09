Философию управления Wildberries посчитали устаревшей

Философия управления компанией Wildberries была актуальной один-два года назад, но сейчас она требует пересмотра. Об этом в ходе интервью для РБК заявил исполнительный директор оператора наружной рекламы Russ и генеральный директор ООО «РВБ» Роберт Мирзоян.

ООО «РВБ» является юридическим лицом объединенных Russ и Wildberries. О слиянии двух компаний было объявлено в июне 2024 года, при этом одобрение сделки проходило на уровне кабинета министров РФ.

Как рассказала глава Wildberries Татьяна Бакальчук, изначально стратегия управления компанией была «стартаповской». Мирзоян, в свою очередь, назвал ее правильной.

Но, по его словам, из-за достаточно большого влияния маркетплейса на экономику страны появилась необходимость в пересмотре философии его управления. Как сказал гендиректор ООО «РВБ», сейчас невозможно обойтись «без системных подходов к бизнес-процессам».

«Увеличение оборота в два раза не означает, что ты просто поставил больше складов, закупил больше машин и так далее. Для того чтобы обслужить 15 млн товаров в сутки, а в этом году это будет, дай бог, 30 млн — это не значит просто больше людей нанять, нужно перестраивать все процессы», — подчеркнул он.

Мирзоян уточнил, что только наращивание мощностей без нормальной системы управления приведет к разрушению Wildberries. Более того, этот процесс уже начался.

При этом Бакальчук обратила внимание, что после объединения у маркетплейса появились очень мощные ресурсы и «топовые управленцы». Слияние стало толчком к дальнейшему развитию компании, резюмировала она.

Ранее журналисты узнали, как муж Бакальчук собирается остановить объединение Wildberries и Russ.