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Инфляция в Китае разогналась до максимума с зимы

Инфляция в Китае ускорилась до максимальных с февраля 0,5%

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Mark Schiefelbein/AP

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Китае по итогам июля достиг 0,5% годовых. Инфляция в стране в прошлом месяце росла максимальными темпами с февраля. Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Прогноз аналитиков предполагал рост инфляции в июле до 0,3% годовых. Месяцем ранее она составила 0,2%.

Более резкому росту индекса CPI в июле способствовало подорожание свинины, отмечают аналитики. Цены на это мясо (широко потребляемый продукт питания в Китае) в июле взлетели на 20,4% в годовом выражении, что стало самым большим ростом с декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос в июле на 0,4% годовых против 0,6% в июне.

До этого Банк России спрогнозировал замедление роста цен. По оценкам ЦБ, инфляция вернется к цели в 4% к концу 2025 года.

Ранее в России предположили срок начала снижения ключевой ставки.

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