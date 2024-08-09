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Импортозамещенный МС-21 вновь полетит на испытания до конца года

Летные испытания импортозамещенного лайнера МС-21 начнутся до конца 2024 года

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Павел Бедняков/РИА Новости

Летные испытания импортозамещенного среднемагистрального лайнера МС-21 начнутся до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Яковлев».

«До конца 2024 года планируется начать летные испытания самолета МС-21 в импортозамещенном облике. После серии полетов в рамках заводских доводочных испытаний опытный образец МС-21 приступит к сертификационным испытаниям по программе импортозамещения», — заявили в «Яковлеве».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Изначально проект МС-21 разрабатывался при широкой кооперации с западными компаниями, однако после введения западных санкций в 2018 году было принято решение полностью импортозаместить все комплектующие самолета.

До этого начальник логистического центра Иркутского авиационного завода Александр Зашкола заявил, что центр, занимающийся выпуском российского гражданского самолета МС-21, планируется расширить в два раза к 2026 году.

Ранее Путин заявил, что Россия планирует произвести свыше 1 тыс. самолетов к 2030 году.

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