Супруг Татьяны Бакальчук хочет остановить сделку по слиянию Wildberries через Роспатент

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук предпринял новую попытку притормозить сделку по объединению маркетплейса с оператором наружной рекламы ГК Russ. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо юрфирмы IQ Technology на имя главы Роспатента Юрия Зубова.

В публикации отмечается, что обращение было направлено 7 августа. В письме юрфирма просит при поступлении заявлений от ООО «Вайлдберриз» о передаче прав на принадлежащие компании товарные знаки провести проверку на соответствие этих действий законодательству.

В публикации подчеркивается, что подобное может стать нарушением прав Владислава Бакальчука, а также его супруги Татьяны как совладельцев интернет-компании.

Издание подчеркивает, что обращение в Роспатент может стать предварительным шагом для наложения обеспечительных мер, запретив хотя бы временно передавать третьей стороне права на знаки.

До этого Владислав Бакальчук, который был отстранен от управления маркетплейсом, заявил, что с его супругой «поступят так же».

Ранее была названа оценочная стоимость бизнеса объединившейся с Wildberries компании Russ.