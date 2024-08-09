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Стало известно, сколько россиян хотят отдыхать только с животными

«Авиасейлс»: 4% россиян почти всегда путешествуют с домашними питомцами

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Shutterstock/Regina Erofeeva

В России за год выросла доля путешественников, для которых отдых будет идеальным, только если они проведут его в компании питомца. Так ответили 27% опрошенных против 24% в прошлом году. Почти 20% респондентов смотрят на поездки с питомцами скорее как на вынужденную меру. Половина опрошенных занимают нейтральную позицию — им одинаково хорошо в отпуске как с питомцем, так и без него. Это следует из опроса сервиса «Авиасейлс». Результаты есть у «Газеты.Ru».

При этом только 7% опрошенных российских туристов ездят в отпуск с домашним животным хотя бы иногда, а 4% почти всегда путешествуют вместе с питомцами.

26% опрошенных пока не берут питомцев с собой, хотя хотели бы это делать. 63% респондентов оставляют четвероногих дома и не планируют путешествия вместе с ними.

Доля путешественников, которые испытывают сложности при организации поездки с животным, за год выросла с 86 до 89%.

В топ самых распространенных проблем при организации поездки с животным россияне включили поиск жилья, подходящего для размещения с питомцем (47% опрошенных), долгую подготовку — чипы, прививки перед путешествием (41%), дополнительные расходы (37%), сложные правила перелета (34%) и непонимание, чем кормить и где гулять с питомцем на новом месте (22%).

Опрос проводился в июне-июле 2024 года в режиме онлайн. В опросе приняли участие 2064 россиянина старше 18 лет.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на отпуск.

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