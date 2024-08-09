На Северном Кавказе резко выросла площадь многоквартирных домов

В июне 2024 года суммарная площадь строящихся многоквартирных домов в российских регионах (без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) составила 76,8 млн квадратных метров (+17% к июню 2023-го). Такую статистику «Газете.Ru» предоставила генеральный директор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева.

По ее словам, заметнее всего объемы строительства выросли в Северо-Кавказском федеральном округе (+51% по сравнению с июнем 2023 года). Далее следует Дальневосточный федеральный округ (+41%), Уральский федеральный округ (+27%).

«Российские застройщики в регионах активно наращивают объемы строительства. Резкий рост на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и Урале может быть обусловлен сочетанием двух факторов — демографическими особенностями регионов и программами стимулирования спроса на ипотеку со стороны семей с детьми», — прокомментировала Гусева.

По данным Минстроя РФ на ноябрь 2023 года, за минувшие десять лет в России было возведено более 840 млн кв. м недвижимости, из которых 432 млн кв. м — многоквартирное жилье.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожали новостройки.