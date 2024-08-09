Россиянам рассказали, как вывезти валюту за рубеж

Самый простой и легальный способ для перевозки наличной валюты за границу — убедиться, что ее эквивалент не превышает $10 тыс. Сверх этой суммы законно можно вывозить рубли, но тогда наличность нужно будет задекларировать и подтвердить происхождение денег. Об этом «Газете.Ru» сказала руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.



По ее словам, при этом ограничение в $10 тыс. устанавливается только на наличные деньги, регулирование не касается средств на счетах в банках или, например, криптовалют.

«Фактически, сумму сверх разрешенного лимита можно вывезти на носителе информации в форме криптовалюты и обналичить ее за границей», — отметила Левашенко.

Ограничение на вывоз иностранной валюты из России сверх суммы, эквивалентной $10 тыс., действует с 2 марта 2022 года. Сумма рассчитывается по курсу ЦБ на дату вывоза.

До этого эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова предупредила россиян, что если они переводят деньги в недружественную страну, то должны быть готовы к «зависанию» денег на неопределенный срок.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила предложение ограничить рублевые переводы за рубеж.