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Россиянам рассказали, как вывезти валюту за рубеж

Экономист Левашенко назвала два способа вывоза наличной валюты за границу

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Depositphotos

Самый простой и легальный способ для перевозки наличной валюты за границу — убедиться, что ее эквивалент не превышает $10 тыс. Сверх этой суммы законно можно вывозить рубли, но тогда наличность нужно будет задекларировать и подтвердить происхождение денег. Об этом «Газете.Ru» сказала руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.
 
По ее словам, при этом ограничение в $10 тыс. устанавливается только на наличные деньги, регулирование не касается средств на счетах в банках или, например, криптовалют.

«Фактически, сумму сверх разрешенного лимита можно вывезти на носителе информации в форме криптовалюты и обналичить ее за границей», — отметила Левашенко.

Ограничение на вывоз иностранной валюты из России сверх суммы, эквивалентной $10 тыс., действует с 2 марта 2022 года. Сумма рассчитывается по курсу ЦБ на дату вывоза.

До этого эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова предупредила россиян, что если они переводят деньги в недружественную страну, то должны быть готовы к «зависанию» денег на неопределенный срок.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила предложение ограничить рублевые переводы за рубеж.

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