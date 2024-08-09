Россияне стали реже покупать квартиры-студии

В апреле — июне 2024 года наибольшим спросом среди россиян, купивших квартиру в новостройке, пользовались одно- и двухкомнатные квартиры, на их доли пришлось по 33,4% и 33,5% запросов. Всего в стране заключили 191 тыс. сделок по приобретению новостроек, превысив объемы второго квартала прошлого года примерно на 35%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс Недвижимость».

На третьем месте по популярности оказались трехкомнатные квартиры — ими за полгода интересовалось 15,6% покупателей. На студии пришлось 14,4% просмотров, а на долю квартир с четырьмя и более комнатами — 3,1%. Интерес к студиям в среднем по России за последние полгода сократился: в январе — марте на их долю приходилось по 14,5-14,8% пользовательских запросов, а в июне — 13,8%.

В Москве двухкомнатные квартиры по количеству просмотров были существенно популярнее однокомнатных: их искало 33,4% и 27,1% пользователей соответственно. Трехкомнатные квартиры в Москве также были популярнее, чем в среднем по России: на их долю пришлось 18,4% пользовательского интереса. На долю многокомнатных московских квартир пришлось 6,9% запросов. А студии в Москве в среднем пользуются таким же интересом, как и во всей стране. При этом эта доля так же, как и во всей России, снижалась с января по июнь с 15,2 до 13,8%. Однако именно в сегменте студий пользователи чаще, чем в других форматах, запрашивали контакты застройщиков, и с марта 2024 года количество этих запросов выросло более чем в 2,5 раза.

«Популярность московских двушек можно объяснить распространенностью евроформата в новых столичных проектах. По сути, это те же однокомнатные квартиры, однако, в отличие от классических планировок, здесь квадратные метры смещены в пользу кухни-гостиной, а единственная жилая комната уменьшена. В новых проектах становится все меньше квартир с классическими изолированными кухнями», — пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В июне в Москве пользователи чаще изучали новостройки с ценой квадратного метра 300-350 тыс. руб. На их долю пришлось 29,9% просмотров. 20,1% пользовательских запросов пришлось на лоты с ценой квадратного метра от 350 тыс. до 400 тыс. руб., 15,1% — от 250 тыс. до 300 тыс. руб., 14,8% -— от 500 тыс. руб. за квадратный метр. По всей России (без Москвы) в июне наибольшее число пользовательских запросов — 16,9% — укладывалось в диапазон 120-140 тыс. руб. за «квадрат». Еще 14,4% пришлось на недвижимость ценой 90-120 тыс. руб. за квадратный метр, а на долю новостроек с ценой 140-160 тыс. руб. за квадратный метр — еще 13,2%.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожали новостройки.