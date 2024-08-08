Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон о борьбе с финансовыми пирамидами

Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам

close
100%
Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в законы «О потребительской кооперации» и «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг».

До этого потребобщества имели право принимать средства от других лиц. Теперь законными считаются только займы пайщиков и юрлиц.
Закон ограничивает привлечение инвестиций от граждан. Ограничения не коснутся отношений, связанных с выпуском и обращением цифровых прав, а также сделкам с использованием финансовых и инвестиционных платформ. Закон вступает в силу с момента официального опубликования.

30 лет назад в России заработала мошенническая схема, в которую оказались вовлечены миллионы людей — 1 февраля 1994-го началась продажа акций знаменитой МММ. «Газета.Ru» поговорила с бывшими акционерами и выяснила, почему придуманная Сергеем Мавроди финансовая пирамида оказалась столь популярной.

Ранее в Казани огласили приговор одному из организаторов пирамиды «Финико».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами