В Венгрии заявили, что продолжают получать газ из России

Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции «Суджа» заявила, что получает газ из России по нескольким маршрутам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поставки природного газа в Венгрию непрерывны», — сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что MVM CEEnergy «обеспечивает выполнение» контрактных обязательств.

Маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа» в настоящее время единственный для транзита российского газа через Украину в Европу. «Газпром» в 2023 году поставил по нему около 14,9 млрд кубометров топлива , что, составило около 4,5% от потребления в ЕС.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».