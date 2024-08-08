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В Венгрии заявили, что продолжают получать газ из России

Венгерская компания MVM получает газ из РФ бесперебойно по нескольким маршрутам

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Максим Богодвид/РИА Новости

Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции «Суджа» заявила, что получает газ из России по нескольким маршрутам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поставки природного газа в Венгрию непрерывны», — сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что MVM CEEnergy «обеспечивает выполнение» контрактных обязательств.

Маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа» в настоящее время единственный для транзита российского газа через Украину в Европу. «Газпром» в 2023 году поставил по нему около 14,9 млрд кубометров топлива , что, составило около 4,5% от потребления в ЕС.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

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