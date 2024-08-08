В «Уральских авиалиниях» сменился гендиректор

Сергей Скуратов покинул пост генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» в связи с выходом на пенсию, его заменит Кирилл Скуратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Совет директоров согласовал кандидатуру генерального директора — им стал Кирилл Сергеевич Скуратов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора — коммерческого директора авиакомпании», — говорится в сообщении.

«Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.

До этого сообщалось, что авиакомпания Red Wings (входит в госкорпорацию «Ростех») может перейти под управление другой компании.

Как сообщал РБК со ссылкой на два источника в авиаотрасли, генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин покинет свой пост, так как у «Ростеха», накопилось к нему много вопросов. По словам одного из источников, в 2024 году у Red Wings «просели налет и операционные результаты».

Средняя загрузка рейса снизилась с 93% в 2023 году до 86-87% в текущем году. Приобретенные авиакомпанией российские самолеты Ту практически не летают, сказал источник.

Ранее Росавиация рекомендовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний».