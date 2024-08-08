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Стало известно, сколько россияне потратили криптовалюты за полгода

Россияне потратили 112 млрд руб. в криптовалюте на незаконные цели

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Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Российские владельцы криптовалют совершили транзакций на сумму 2,3 трлн рублей за первое полугодие 2024 года. При этом значительная часть этих средств была направлена в сферы высокого риска. Об этом свидетельствует исследование аналитической платформы «Шард», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Аналитики компании нашли информацию о более чем 6 300 судебных делах, связанных с криптовалютами. Большинство из них — уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, но в последнее время растет количество гражданско-правовых споров, где криптовалюта — основной предмет иска.

Ранее на графике биткоина появился «крест смерти».

Аналитики провели исследование транзакций в сетях Bitcoin, Ethereum (ETH, USDT), Tron (TRX, USDT), BNB Smart Chain (USDT), ассоциированных с российскими сервисами обмена. Было выявлено, что около 89% от общего объема в 2,3 трлн рублей пришлось на операции с крупными криптобиржами, где обменники получают ликвидность.

В то же время 5% от общего объема — порядка 112 млрд руб. — составили транзакции с адресами-контрагентами, связанными с криминальной деятельностью, такой как даркмаркеты и криптопирамиды. Эксперты предупреждают, что запрет на легальный обмен криптовалюты может привести к дальнейшему росту использования «серых» и «темных» схем — это затруднит их выявление.

В российском сегменте интернета действует более 450 площадок для обмена криптовалют. 334 из них — российские компании, криптообменники и несколько относительно крупных бирж, таких как Abcex и Garantex. Однако большинство из них — нелегально действующие компании, использующие для операций финансовые инструменты, оформленные на физических лиц.

Ранее на графике биткоина появился «крест смерти».

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