Стало известно, сколько россияне потратили криптовалюты за полгода

Российские владельцы криптовалют совершили транзакций на сумму 2,3 трлн рублей за первое полугодие 2024 года. При этом значительная часть этих средств была направлена в сферы высокого риска. Об этом свидетельствует исследование аналитической платформы «Шард», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Аналитики компании нашли информацию о более чем 6 300 судебных делах, связанных с криптовалютами. Большинство из них — уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, но в последнее время растет количество гражданско-правовых споров, где криптовалюта — основной предмет иска.

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Аналитики провели исследование транзакций в сетях Bitcoin, Ethereum (ETH, USDT), Tron (TRX, USDT), BNB Smart Chain (USDT), ассоциированных с российскими сервисами обмена. Было выявлено, что около 89% от общего объема в 2,3 трлн рублей пришлось на операции с крупными криптобиржами, где обменники получают ликвидность.

В то же время 5% от общего объема — порядка 112 млрд руб. — составили транзакции с адресами-контрагентами, связанными с криминальной деятельностью, такой как даркмаркеты и криптопирамиды. Эксперты предупреждают, что запрет на легальный обмен криптовалюты может привести к дальнейшему росту использования «серых» и «темных» схем — это затруднит их выявление.

В российском сегменте интернета действует более 450 площадок для обмена криптовалют. 334 из них — российские компании, криптообменники и несколько относительно крупных бирж, таких как Abcex и Garantex. Однако большинство из них — нелегально действующие компании, использующие для операций финансовые инструменты, оформленные на физических лиц.

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