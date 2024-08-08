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Стала известна чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие 2024 года

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,1%

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк увеличил чистую прибыль во II квартале по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 10,1%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что чистая прибыль Сбербанка за январь-июнь текущего года составила 816,1 млрд рублей.

«Чистая прибыль увеличилась на 10,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 418,7 млрд рублей, при этом рентабельность капитала составила 25,9%», — поделился президент Сбербанка Герман Греф.

Он уточнил, что рентабельность капитала группы «Сбер» может превысить 23% за 2024 год.

До этого пресс-служба компании сообщала, что клиенты СберСтрахования за первое полугодие 2024 года оформили 1,4 млн полисов страхования жилья. Такой показатель на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Сбер повысил доходность продуктов накопительного страхования жизни.

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