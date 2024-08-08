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Дочернее предприятие Центробанка закрыло предприятие по бронированию машин

РБК: «Росинкас» закрыл предприятие по бронированию автомобилей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Дочернее предприятие Центробанка «Росинкас» закрыло предприятие по бронированию автомобилей. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя правления организации Василия Медведева.

По данным издания, «Росинкас», являясь одним из крупнейших перевозчиков наличных денег в стране, свернул бизнес по бронированию машин из-за санкций и оттока сотрудников на оборонные заводы.

«Свое подразделение по бронированию, которое базировалось в Казани, мы ликвидировали, так как считаем, что каждый должен заниматься своим делом: автопроизводители своим, а инкассаторская компания своим», — поделился Медведев.

Он уточнил, что «Росинкас» не планирует конкурировать с оборонными предприятиями за специалистов, ведь победа в специальной военной операции важнее для страны.

До этого Центробанк РФ сообщал, что в июне-июле появились первые признаки замедления темпов роста экономики России.

Ранее экс-инкассатор пытался поджечь здание «Росинкас», жалуясь на ипотеку и двоих детей.

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