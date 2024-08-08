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Россияне полюбили умные колонки

Продажи умных колонок в России за полгода выросли в 1,4 раза

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Shutterstock/Gorodenkoff

Спрос на умные колонки в России по итогам первого полугодия подскочил на 41%. За шесть месяцев было продано 2,4 млн устройств. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

В январе-июне россияне потратили на покупку умных колонок 21,6 млрд рублей. Сумма на 52% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Средний чек покупки вырос на 16% по сравнению с первым полугодием 2023-го и составил 8089 рублей.

Лидерами рынка являются умные колонки отечественных производителей. На устройства «Яндекса», VK и «Сбера» в первом полугодии пришлось 90% всех продаж. В топ-5 лидеров также китайская Xiaomi и американская Apple.

До этого сообщалось, что Apple вылетела из пятерки ведущих поставщиков смартфонов в Китай. Впервые в истории топ-5 состоит полностью из местных компаний.

Ранее в России зафиксировали спад спроса на телевизоры.

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