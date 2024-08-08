Россиян предупредили о подорожании напитков из яблок

Напитки на основе яблок в России скоро могут подорожать на 30-35%, предупреждает «Коммерсантъ». Речь идет как о безалкогольной, так и об алкогольной продукции.

Риск неурожая из-за майских заморозков привел к скачку цен на технические яблоки, используемые для изготовления соков. Цены на сентябрьские поставки сырья подскочили на 45-67% в годовом выражении, поделились участники рынка.

Производители напитков из яблок планируют пересмотреть отпускные цены, чтобы сохранить прибыль. Однако сделать это будет непросто, считает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. По его словам, компании в регионах уже начали получать предостережения о недопущении роста цен на продукцию от контролирующих органов. Кроме того, ретейлеры заняли жесткую позицию по поводу стоимости товаров.

Скорректировать ситуацию мог бы рост закупок яблок из Ирана и Узбекистана, считают эксперты.

До этого сообщалось, что Россия увеличила импорт яблок из-за рубежа почти вдвое.

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