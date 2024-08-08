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Россияне стали чаще покупать товары для дома и ремонта в кредит

Покупки россиянами товаров для дома и ремонта в кредит за полгода выросли на 18%

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Archi_Viz/Shutterstock/FOTODOM

Россияне все чаще приобретают товары для ремонта, строительства и обустройства дома в кредит. Только за первое полугодие 2024 года покупки товаров с помощью заемных средств в сети гипермаркетов «Лемана ПРО» (ранее «Леруа Мерлен») выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе компании.

Чаще всего в кредит россияне приобретают кухни и сопутствующие товары (67% от общего объема кредитных продаж), сантехнику, плитку, напольные покрытия, а также гардеробные и иные системы хранения.

В первом полугодии средний чек покупки товаров для дома и ремонта в кредит увеличился на 10%. Выше всего он оказался в категории кухонь (более 126 тыс. руб.). Чаще всего товары для дома в кредит без переплат приобретают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По оценке аналитиков компании, растущий спрос на покупку в кредит товаров для строительства и ремонта связан со стремлением потребителей распределить траты и финансовую нагрузку.

«Потребители стараются делать ремонт постепенно, небольшими частями и этапами, в том числе для оптимизации расходов. В этом случае кредит без переплат по схеме рассрочки позволяет реализовать задуманное здесь и сейчас, не откладывая покупку, но при этом «растянуть» траты во времени, снизив тем самым финансовую нагрузку на семью», — отметили аналитики.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, на сколько подорожают кредиты после повышения ключевой ставки до 18%.

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