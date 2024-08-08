Россияне ринулись обновлять школьный гардероб

В августе 2024 года средний чек на обновление школьного гардероба вырос на 167 руб. по сравнению с августом 2023-го и составил 2 212 руб. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

Аналитики взяли за 100% общее число покупок в категориях «детская одежда и обувь», «книги» и «канцтовары». По данным банка, доля покупок одежды и обуви составила 52%. В августе прошлого года она занимала 39%.

Интерес к литературе практически не изменился. Доля покупок в книжных магазинах в текущем августе в обозреваемой тройке трат составила 30%, снизившись на 1 п.п. А средняя сумма одной покупки учебной и художественной литературы в текущем августе снизилась за год на 189 руб., до 2 тыс. руб.

18% платежей пришлось на закупки канцтоваров. В августе 2023 года она составляла 30%. Средний чек на школьные принадлежности достиг 507 руб., увеличившись за год на 33 руб.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

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