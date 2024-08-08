Россияне назвали профессии, которые пострадают от искусственного интеллекта

Более трети — 36,2% — опрошенных россиян сочли, что искусственный интеллект уже превосходит человека. Таковы данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 22,3% полагают, что это перспектива ближайших нескольких лет. Только 15,9% считают, что искусственный интеллект сможет превзойти человека в течение нескольких десятилетий, и всего 5,3% заявили, что это вопрос минимум 50 лет, а то и 100 лет. При этом каждый пятый респондент (20,3%) уверен, что ИИ не превзойдет человека никогда.

Абсолютное большинство (85,6%) допускают, что искусственный интеллект способен заменить человека на рынке труда. В том, что он справится с любыми профессиями, уверены только 11,1%. Более популярное мнение (его разделяют 74,5%) заключается в том, что ИИ заменит человека, но «не везде». Оставшиеся 14,4% считают, что ИИ не заменит человека в принципе.

Участники опроса оценили, в каких сферах ИИ сможет вытеснить людей (при ответе на этот вопрос допускались несколько вариантов ответа). Подавляющее большинство респондентов (71,8%) считают, что в первую очередь от распространения ИИ пострадают программисты. Под угрозой, по мнению опрошенных, также находятся специалисты в сфере транспорта и логистики (44,7%), финансисты (43%), представители инженерных специальностей (39,6%) и сотрудники торговли и сферы услуг (35,3%). Также 28,9% допустили, что ИИ способен заменить специалистов в сфере управления и организации процессов.

В значительно меньшей степени конкуренции со стороны искусственного интеллекта стоит, по мнению опрошенных, опасаться представителям физического труда (их назвали всего 23% опрошенных), ученым (19,2%), медикам (18,1%) и военным (16,3%).

А наименее доступными для ИИ, по итогам опроса, оказались гуманитарная сфера и искусство. То, что развитие технологий заменит работу людей в этих специальностях, допустили всего 11,8% респондентов.

Большинство россиян (70,3%) считают, что дальнейшие разработки искусственного интеллекта нужно ограничить. Из них 26,1% полагают, что это надо делать уже сейчас, 44,2% — что это вопрос отдаленного будущего. 29,7% уверены, что прогресс ограничивать нельзя.

В опросе, проведенном в конце июля, приняли участие 3 тыс. человек по всей России.

Ранее Илон Маск назвал искуственный интеллект потенциальной угрозой для человечества.