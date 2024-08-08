Россиянам пообещали снижение цен и рост скидок на готовые квартиры

В России могут снизиться цены и вырасти скидки на готовые квартиры. Об этом «Газете.Ru» сказал коммерческий директор »Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

«В перспективе ближайших месяцев в условиях сохранения текущей ключевой ставки (18%) мы ожидаем снижения медианной цены квадратного метра на вторичном рынке, снижения покупательской активности и увеличение скидок при торге до 7%. Сейчас стандартный дисконт составляет 2-5%», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По его словам, после повышения ключевой ставки с 16 до 18% 26 июля ипотека станет менее доступной, и это уже приведет к снижению покупательской способности.

По данным «Яндекс Недвижимости», в июле 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Волгограде и Ростове-на-Дону выросло число выставленных на продажу готовых квартир. Объем предложения в этих городах в июле 2024 года увеличился от 1 до 3,7% по сравнению с июнем, превысив средний показатель по стране.

В среднем самые большие готовые квартиры продаются в Москве (56,7 кв. м), Воронеже (51,3 кв. м), Санкт-Петербурге (49,7 кв. м), Волгограде (49,6 кв. м) и Ростове-на-Дону (49,4 кв. м).

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России снизились цены на готовые квартиры.