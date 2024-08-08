Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист предрек доллар по 120 рублей

Экономист Зайнуллин допустил рост курса доллара до 120 руб. во втором полугодии

close
100%
Shutterstock

В наихудшем сценарии курс доллара во второй половине 2024 года поднимется на уровень 2022-го, то есть превысит 120 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

По его словам, такой сценарий возможен, но маловероятен. Экономист подчеркнул, что слабый рубль выгоден российским экспортерам, которые получают расчет за свои товары в валюте, производителям товаров.

«При этом сильный рубль сейчас выгоден только тем, кто занимается импортом товаров. Но объемы импорта в настоящее время невысоки — таков государственный тренд. Плюс стоит принять во внимание, что Банк России может снова поднять учетную ставку, что еще больше разгонит рублевую инфляцию. Так что логично предположить падение рубля», — отметил Зайнуллин.

По его оценке, в сентябре доллар может преодолеть отметку в 100 руб.

Зайнуллин уточнил, что снижению курса рубля могут способствовать геополитическая напряженность, санкционное давление (хотя все сильные возможные инструменты были уже реализованы), денежно-кредитная политика Банка России, параллельный импорт в отношении потребительских товаров, аналоги которых уже есть. В то же время позитивные факторы для рубля — рост промышленного производства и сокращение импорта, повышение несырьевого экспорта или повышение норм обязательной продажи валютной выручки.

По данным «Финама», сейчас курс доллара на внебиржевом рынке составляет более 85 руб.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов предрек доллар по 90 рублей в начале осени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами