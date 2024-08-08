Экономист предрек доллар по 120 рублей

В наихудшем сценарии курс доллара во второй половине 2024 года поднимется на уровень 2022-го, то есть превысит 120 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

По его словам, такой сценарий возможен, но маловероятен. Экономист подчеркнул, что слабый рубль выгоден российским экспортерам, которые получают расчет за свои товары в валюте, производителям товаров.

«При этом сильный рубль сейчас выгоден только тем, кто занимается импортом товаров. Но объемы импорта в настоящее время невысоки — таков государственный тренд. Плюс стоит принять во внимание, что Банк России может снова поднять учетную ставку, что еще больше разгонит рублевую инфляцию. Так что логично предположить падение рубля», — отметил Зайнуллин.

По его оценке, в сентябре доллар может преодолеть отметку в 100 руб.

Зайнуллин уточнил, что снижению курса рубля могут способствовать геополитическая напряженность, санкционное давление (хотя все сильные возможные инструменты были уже реализованы), денежно-кредитная политика Банка России, параллельный импорт в отношении потребительских товаров, аналоги которых уже есть. В то же время позитивные факторы для рубля — рост промышленного производства и сокращение импорта, повышение несырьевого экспорта или повышение норм обязательной продажи валютной выручки.

По данным «Финама», сейчас курс доллара на внебиржевом рынке составляет более 85 руб.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов предрек доллар по 90 рублей в начале осени.