Министр раскрыл, сколько энергии Украина получает от АЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что украинские атомные станции производят больше половины энергии в стране. Об этом сообщает Telegram-канал украинского Минэнерго.

«Мы можем говорить, что до 60 процентов электроэнергии страны производится на АЭС», — поделился Галущенко.

По его словам, энергосистема Украины держится на атомной энергетике.

До этого глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко сообщал, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне поврежден энергетический объект. После взрыва на объекте электричество отключилось на несколько минут. Он уточнил, что сейчас электроснабжение в городе «полностью восстановлено, но аварийные работы продолжают работать. Глава ГВА призвал местных жителей экономить электричество.

Также глава комитета иностранных дел Сейма Павел Коваль заявил, что Польша готова поставлять Украине электроэнергию, которая будет генерироваться путем сжигания угля.

Ранее на Украине крупный генерирующий объект снизил выработку энергии.