Золотые резервы России обновили рекорд

Золотые резервы Российской Федерации по итогам июля достигли показателя в $179,6 млрд, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне $175,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

По информации регулятора, международные резервы страны на 1 августа увеличились до $602,05 млрд с $593,5 млрд на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года.

Доля золота в резервах выросла до 29,8% с 29,4% месяцем ранее. Этот показатель стал максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в международных активах РФ составлял 31,2%.

7 августа Минфин РФ сообщил, что доходы российского бюджета от продаж нефти и газа за январь — июль составили 6,8 трлн рублей, что на 61,6% превышает прошлогодний показатель.

Всего по итогам первых семи месяцев доходы федерального бюджета России выросли на 35,9% год к году и достигли 19,75 трлн рублей. Расходы составили 21,11 трлн рублей (+23,3%).

Ранее Путин заявил, что в России «лишних денег нет».