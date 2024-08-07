Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Золотые резервы России обновили рекорд

Центробанк: золотые резервы России достигли рекордных $179,6 млрд

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

Золотые резервы Российской Федерации по итогам июля достигли показателя в $179,6 млрд, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне $175,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

По информации регулятора, международные резервы страны на 1 августа увеличились до $602,05 млрд с $593,5 млрд на 1 июля. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года.

Доля золота в резервах выросла до 29,8% с 29,4% месяцем ранее. Этот показатель стал максимумом с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в международных активах РФ составлял 31,2%.

7 августа Минфин РФ сообщил, что доходы российского бюджета от продаж нефти и газа за январь — июль составили 6,8 трлн рублей, что на 61,6% превышает прошлогодний показатель.

Всего по итогам первых семи месяцев доходы федерального бюджета России выросли на 35,9% год к году и достигли 19,75 трлн рублей. Расходы составили 21,11 трлн рублей (+23,3%).

Ранее Путин заявил, что в России «лишних денег нет».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами