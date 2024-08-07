Бангладеш и Индия приостановили торговлю

Торговля между Индией и Бангладеш была полностью остановлена 5 августа на фоне политического кризиса. Об этом заявил ТАСС президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Ашвани Кумар.

Он отметил, что отдельные сбои в отрасли наблюдались последние 15 дней. Однако, по словам Кумара, партнеры в Бангладеш надеются на возобновление операций через неделю. В противном случае, как отметил президент FIEO, из-за продолжительных сбоев может пострадать экспорт скоропортящихся продуктов.

Кумар напомнил, что в 2023-2024 годах экспорт Индии в Бангладеш составил $11 млрд. Индийская сторона поставляла государству хлопок, зерновые, фрукты и овощи, чай, кофе, нефтепродукты, автомобили и другую продукцию.

6 августа газета India Today сообщила, что к массовым протестам в Бангладеш могут быть причастны пакистанские спецслужбы. По информации издания, пакистанская армия и разведка планировали свергнуть правительство и привести к власти оппозиционеров, придерживающихся пропакистанского курса.

Ранее посольство РФ призвало россиян покинуть Бангладеш.