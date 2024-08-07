Более 100 млн рублей требуют взыскать с замглавы МЧС по Кубани Симоненко

Генеральная прокуратура хочет взыскать с замглавы МЧС по Краснодарскому Сергея Симоненко и его семьи через суд 120 млн рублей — чиновника обвиняют в незаконном обогащении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Генпрокуратуры России.

«Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с исковым заявлением и потребовала обратить в доход государства несколько автомобилей, земельных участков, долей в собственности, объектов недвижимости и квартир, а также взыскать солидарно с Симоненко и остальных ответчиков 120,361 миллиона рублей», — указано в заявлении.

По мнению ведомства, Симоненко во время службы приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 премиальных автомобилей — общая сумма которых составляет не менее 276,4 миллиона рублей. Однако на данный момент часть этого имущества уже отчуждена путем заключения возмездных сделок. При этом вырученные средства Симоненко уже обратил в свою пользу и пользу своих родственников.

Симоненко назначен на должность в 2005 году, и по подсчетам Генпрокуратуры за 19 лет семья Симоненко, без учета сына чиновника, заработала только 97,262 млн рублей.

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