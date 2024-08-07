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В ЦБ увидели признаки замедления роста российской экономики

ЦБ РФ: появились первые признаки замедления роста экономики

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Алексей Куденко/РИА Новости

В июне — июле появились первые признаки замедления темпов роста экономики России. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании Совета директоров Центробанка от 26 июля.

Между тем инфляционное давление по целому ряду показателей в последнее время лишь росло, отмечается в документе. Это может означать, что российская экономика испытывает все более острые ограничения со стороны факторов производства. Речь в первую очередь идет о дефиците кадров и нехватке производственных мощностей.

По прогнозу Банка России, рост ВВП страны продолжит замедляться в третьем квартале.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что темпы роста экономики РФ превзошли прогнозы.

До этого Минфин дал предварительную оценку дефициту российского бюджета за январь — июль. Он составил 1,36 трлн рублей, или 0,7% ВВП.

Ранее сообщалось, что в главной «кубышке» России стало меньше денег.

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