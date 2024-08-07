Стало известно, сколько россияне потратили на покупку жилья за полгода

Траты россиян на покупку жилья по итогам первого полугодия превысили 4 трлн рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его цитирует ТАСС.

«Население верит в строительство жилья. По итогам первого полугодия взнос граждан составил 4,3 трлн рублей», — отчитался Хуснуллин.

По словам вице-премьера, за январь — июнь свои жилищные условия улучшили 1,77 млн российских семей.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил оценить влияние семейной ипотеки на рынок.

До этого в Москве зафиксировали резкое падение спроса на новостройки. Отмена льготной ипотеки в июле обвалила продажи «первички» на 40%. В годовом выражении падение достигло 18%.

Объемы выдачи ипотеки по всей России за семь месяцев снизились на 13% год к году, до 864 тыс. договоров.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли брать потребкредит для погашения ипотеки.