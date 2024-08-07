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«Роснефть» сделала свои буровые растворы более экологичными

«Роснефть» организовала бурение с раствором на маловязкой углеводородной основе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Роснефть» на мощностях Ангарской нефтехимической компании организовала бурение с раствором на маловязкой углеводородной основе Rosneft Drilltec B2лч — это более экологичная версия смеси. Об этом сообщает издание «Иркутск Сегодня».

В новом растворе снижено содержание ароматических углеводородов до 0,8 процента и серы до 2 ppm — еще одним преимуществом этого раствора является пригодность для использования в холодных климатических условиях, так как температура его замерзания составляет ниже 40 градусов Цельсия.

Более экологичный буровой раствор был разработан специалистами «Роснефти», АНХК, «РН-Смазочные материалы» и корпоративного научного института в Москве.

До этого в «Роснефти» стартовала летняя практика для студентов технических специальностей.

В ходе практики студенты из Рязани, Саратова, Красноярского края, Иркутской области, Томской области и Башкирии применят свои знания в подразделениях компании и предприятий Ванкорского кластера.

Ранее глава Красноярского края отметил вклад «Роснефти» в экономику региона.

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