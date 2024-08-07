В России предложили обнулить НДС для отелей до 2030 года

В Минэкономразвития предложили продлить нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

«С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились. Поэтому мы бы здесь просили <...>

продлить обнуление до 2030 года», — сказал Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Сейчас нулевой НДС для гостиниц в России установлен до 2027 года.

Ранее сообщалось, что отдых в России за последний год подорожал на 14%. Такая динамика связана с ростом спроса на внутренний туризм.

До этого стало известно, на что россияне тратят авиакешбэк. Выяснилось, что почти половина (45%) опрошенных используют бонусы для бронирование отелей у партнеров.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск в 2024 году.