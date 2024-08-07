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В СберСтраховании отметили рост числа клиентов в сегменте страхования жилья

Клиенты СберСтрахования оформили 1,4 млн полисов защиты жилья в 2024 году

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Freepik.com

Клиенты СберСтрахования за первое полугодие 2024 года оформили 1,4 млн полисов страхования жилья, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили специалисты СберСтрахования такой показатель на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Основная часть из них пришлась на ипотечное страхование — 74% договоров, остальные 26% — на программы добровольной защиты недвижимости», — говорится в сообщении.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский подчеркнул, что защита дома является основной частью сохранения благосостояния каждой семьи.

«Очень важно, что все больше людей обеспечивают ее с помощью страховых полисов. Ведь столкнуться можно с самыми разными непредвиденными ситуациями — от бытовых заливов, на которые приходится 60% страховых случаев, до стихийных бедствий, последствия которых могут быть очень серьезными», — добавил он.

В компании рассказали, что в этом году интерес к добровольному страхованию домов и квартир возрос на 14% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается, что число оформленных договоров ипотечного страхования сопоставимо с результатами прошлого года.

В СберСтраховании отметили, что с начала этого года компанией было выплачено порядка 1,7 млрд рублей по полисам страхования жилья. Из них 56% компания возместила по полисам добровольной защиты недвижимости и 44% — по договорам ипотечного страхования. Более 700 млн рублей, а это около 40% от совокупной суммы выплат, получили владельцы жилья, пострадавшего от весенних паводков».

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