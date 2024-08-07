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В РФ объяснили рекордный рост выпуска пива в стране

«Объединенные Пивоварни»: рост выпуска пива совпал с повышенным спросом россиян

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Производство пива в России достигло рекордных показателей за последние 11 лет. Об этом рассказал в эфире «Говорит Москва» президент компании «Объединенные Пивоварни» Ораз Дурдыев.

Дурдыев объяснил этот рост увеличением спроса и повышением покупательской способности населения. По его словам, производители стараются сдерживать рост цен, чтобы сохранить доступность продукта для потребителей.

По данным Росстата, в первой половине 2024 года объем производства составил 451,4 тысячи декалитров, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне было выпущено 88,2 тысячи декалитров пива, что на 6,9% превышает показатели июня 2023 года.

Структура производства показывает, что 85% выпущенного пива имеет крепость от 0,5% до 8,6%, 12,1% приходится на напитки на основе пива, а доля безалкогольного пива составляет всего 2%.

До этого стало известно, что производство игристых вин в России за январь—июль взлетело на 32%, тихих вин – на 11,7%, а ликерных – в 1,7 раза.

Ранее импорт виски в РФ вернулся на досанкционный уровень.

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