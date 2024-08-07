Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер открыл доступ к сервису аналитики для пользователей кассовой системы «Эвотор»

Аналитический сервис стал доступен предпринимателям в личном кабинете «Эвотора»

close
100%
Depositphotos

Новый бесплатный сервис «Аналитика от Сбера» стал доступен предпринимателям, которые пользуются кассовой системой «Эвотор». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Приложение позволит предпринимателям проводить аналитику: узнавать больше о клиентах, оперативно отслеживать показатели бизнеса, сравнивать их с конкурентами и рынком, а также получать персональные рекомендации.

Также сервис поможет сориентироваться, в какой отрасли и регионе эффективнее развивать бизнес. Вся аналитика обезличена, представлена в виде дашбордов, а ее сбор полностью автоматизирован.

Кроме того, в сервисе можно отслеживать остатки и платежи по расчетному счету в Сбере, так что пользователям не нужно заходить в несколько личных кабинетов.

В режиме онлайн предприниматели могут следить за продажами точки, работой сотрудников, отслеживать изменения в законодательстве, подключить безналичную оплату на точку, получать документы по ЭДО, запускать программы лояльности, выбрать нужные сервисы и решить любые вопросы по сервисам или кассе в чате поддержки.

В Сбере отметили, что у малого и микро-бизнеса зачастую нет свободных ресурсов на глубокий анализ своего предприятия, клиентов и конкурентов.

Новый сервис даст предпринимателям больше возможностей для оценки своего бизнеса, считают в компании.

Сервис доступен в личном кабинете «Эвотора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами