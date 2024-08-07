Сбер открыл доступ к сервису аналитики для пользователей кассовой системы «Эвотор»

Новый бесплатный сервис «Аналитика от Сбера» стал доступен предпринимателям, которые пользуются кассовой системой «Эвотор». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Приложение позволит предпринимателям проводить аналитику: узнавать больше о клиентах, оперативно отслеживать показатели бизнеса, сравнивать их с конкурентами и рынком, а также получать персональные рекомендации.

Также сервис поможет сориентироваться, в какой отрасли и регионе эффективнее развивать бизнес. Вся аналитика обезличена, представлена в виде дашбордов, а ее сбор полностью автоматизирован.

Кроме того, в сервисе можно отслеживать остатки и платежи по расчетному счету в Сбере, так что пользователям не нужно заходить в несколько личных кабинетов.

В режиме онлайн предприниматели могут следить за продажами точки, работой сотрудников, отслеживать изменения в законодательстве, подключить безналичную оплату на точку, получать документы по ЭДО, запускать программы лояльности, выбрать нужные сервисы и решить любые вопросы по сервисам или кассе в чате поддержки.

В Сбере отметили, что у малого и микро-бизнеса зачастую нет свободных ресурсов на глубокий анализ своего предприятия, клиентов и конкурентов.

Новый сервис даст предпринимателям больше возможностей для оценки своего бизнеса, считают в компании.

Сервис доступен в личном кабинете «Эвотора».