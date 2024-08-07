Турция наращивает поставки военных товаров в Россию

По данным турецкой таможни, за первые шесть месяцев 2024 года экспорт высокоприоритетных военных товаров в Россию или предполагаемым посредникам Москвы составил $85 млн, что в три раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года ($27 млн). Об этом пишет издание Financial Times.

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон выразил недовольство увеличением торговли Турцией товарами военного назначения во время визита в страну в конце 2023 года.

«Москва пытается использовать торговую политику Турции для доступа к американским деталям», — заявил представитель Минторга США.

Вашингтон обвиняет Анкару в содействии обходу санкций против России через «призрачную торговлю» – поставки товаров, которые не доходят до заявленных пунктов назначения в странах-посредниках, таких как Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. США ввели санкции против ряда турецких компаний, а также внесли 18 организаций в «список субъектов», требующий получения спецлицензий для продажи чувствительных компонентов.

Ранее в Турции оценили влияние западных санкций на турпоток из РФ.