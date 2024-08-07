Президент Fesco покинул пост

Президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании уточнили, что решение Коростелев принял по собственному желанию. О новом руководителе группы сообщат после завершения всех корпоративных процедур.

Коростелев занимал эту должность с сентября 2020 года.

Сама же группа является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. Ее активы числятся в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Под управлением Fesco находятся терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

До этого Джеймс Горман объявил, что уйдет с поста председателя совета директоров Morgan Stanley в конце 2024 года, завершив почти двадцатилетнюю карьеру в компании. По информации Bloomberg, за это время он спас банк от краха и превратил его в гиганта в сфере управления благосостоянием.

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