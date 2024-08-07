Владельцам недвижимости помогут избежать простоя помещения

Владельцев отраслевого решения для предпринимателей от Сбера будут уведомлять о сложностях в бизнесе арендатора, чтобы владельцы коммерческой недвижимости смогли избежать убытков из-за простоя помещения, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, решением Сбера пользуются 400 тыс. предпринимателей.

«Владелец недвижимости теперь будет в курсе возможных сложностей арендатора. Это минимизирует риски», — сказал он.

С помощью отраслевого решения Сбера владельцы коммерческой недвижимости также могут искать арендаторов на свободные помещения и автоматизировать рутинные бизнес-процессы.