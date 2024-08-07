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У крупнейшего железнодорожного оператора России сменится руководство

РБК: Первая грузовая компания может перейти ВТБ с новым руководством

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Depositphotos

Крупнейший железнодорожный оператор России Первая грузовая компания (ПГК) может перейти под контроль банка ВТБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации СМИ, в топ-менеджменте ПГК в ближайшее время пройдут перестановки. В частности, должности генерального директора и председателя совета директоров займут люди, ранее работавшие в РЖД.

После этого, как считают источники, также изменится и состав владельцев. Потенциальным новым собственником ПГК называют структуры ВТБ.

При этом представители компании и банка отказались комментировать данные сообщения.

Первая грузовая компания, по данным аналитического агентства Rollingstock Agency, имеет парк грузовых из 93,5 тыс. вагонов, из которых 77% составляют полувагоны. По итогам прошлого года выручка ПГК выросла на 10,7%, составив 117 млрд рублей.

До этого РИА Новости сообщили, что госкомпания «РСХБ-Финанс» получила в управление принадлежавшие челябинскому олигарху Александру Аристову активы холдинга «Ариант». При этом владельцем бизнеса останется Росимущество.

В апреле «Коммерсантъ» сообщал, что литовская Viciunai Group, известная своим брендом крабовых палочек Vici, готовится расстаться с российским бизнесом. Покупателем, по данным издания, может выступить УК «Группа Океан».

Ранее Центральный детский магазин в центре Москвы продали.

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