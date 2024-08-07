У крупнейшего железнодорожного оператора России сменится руководство

Крупнейший железнодорожный оператор России Первая грузовая компания (ПГК) может перейти под контроль банка ВТБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации СМИ, в топ-менеджменте ПГК в ближайшее время пройдут перестановки. В частности, должности генерального директора и председателя совета директоров займут люди, ранее работавшие в РЖД.

После этого, как считают источники, также изменится и состав владельцев. Потенциальным новым собственником ПГК называют структуры ВТБ.

При этом представители компании и банка отказались комментировать данные сообщения.

Первая грузовая компания, по данным аналитического агентства Rollingstock Agency, имеет парк грузовых из 93,5 тыс. вагонов, из которых 77% составляют полувагоны. По итогам прошлого года выручка ПГК выросла на 10,7%, составив 117 млрд рублей.

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