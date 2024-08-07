Китай заметно нарастил закупки газа

Китай в январе — июле приобрел у других стран 75,44 млн тонн природного газа на $36,92 млрд. Объем импорта на 12,9% превысил показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Между тем закупки нефти несколько снизились. По итогам первых семи месяцев Китай импортировал 317,81 млн тонн топлива, что на 2,4% уступает прошлогоднему показателю. При этом в денежном выражении поставки выросли на 2,8%, до $193,33 млрд.

Ключевым импортером энергоносителей в Китай является Россия. По итогам прошлого года объем поставки российской нефти в КНР составили 107 млн тонн (+24% год к году), СПГ — 8 млн тонн (+23%).

В конце прошлого месяца «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири».

До этого сообщалось, что поставки российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» в первом полугодии выросли в 1,4 раза.

Ранее стало известно, что сильнее всего влияет на рост цен на газ в мире.