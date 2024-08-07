В России подскочило производство игристого

Производство игристых вин в России по итогам января — июля взлетело на 32%, достигнув 7,5 млн дал. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

В то же время выпуск тихих вин увеличился на 11,7% и составил 18,6 млн дал. При этом самые высокие темпы роста фиксировались в секторе ликерных вин — по итогам первых семи месяцев производство подскочило в 1,7 раза, до 770,2 тыс. дал.

Выпуск водки за период вырос на 4,5%, достигнув 41,7 млн дал. Розлив коньяка увеличился на 16,8% и составил 5 млн дал.

Всего за январь — июль российская алкогольная отрасль произвела 101,9 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи). Показатель на 6,1% превышает значение за аналогичный период 2023-го.

До этого сообщалось, что производство пива в России по итогам первого полугодия стало рекордным за последние 11 лет.

Ранее Россия повысила ввозные пошлины на цветы и алкоголь из ряда стран.