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От экс-менеджеров американской IT-компании в РФ потребовали вернуть премии

РБК: экс-менеджеров «дочки» Oracle в РФ заставляют вернуть премии за 2022 год

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Reuters

Экс-сотрудников компании «Оракл Компьютерное Оборудование», которая является российской «дочкой» американского разработчика программного обеспечения (ПО) Oracle, хотят заставить вернуть премии. Об этом пишет РБК со ссылкой на арбитражного управляющего по делу о банкротстве филиала зарубежной IT-компании в РФ Егора Непомнящего.

По информации издания, бывших топ-менеджеров Oracle пытаются через суд обязать вернуть 50 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые были выплачены специалистам в 2022 году в качестве премий.

В материале отмечается, что компания пошла на такой шаг ради увеличения конкурсной массы на фоне банкротства российской «дочки». Как сказал Егор Непомнящий, в том числе иск коснулся экс-руководителя филиала Евгения Дрякина и бывшего старшего управляющего директора Oracle на территории РФ и стран СНГ Алексея Курочки.

В 2022 году первый специалист получил премию в размере 8,4 млн рублей, а второй — в размере 9,3 млн рублей. Это произошло после того, как в марте американская компания объявила об уходе с российского рынка.

Арбитражный управляющий подчеркнул, что Oracle специально выплачивала сотрудникам такие большие премии. В тот момент ее целью было снижение конкурсной массы, что прямо противоположно текущим задачам.

Из публикации следует, что в 2023 году суд признал «Оракл Компьютерное Оборудование» банкротом, не способным исполнять свои обязательства по различным договорам. Теперь, чтобы расплатиться с компаниями-кредиторами, «дочка» Oracle пытается вернуть потраченные на премии деньги в конкурсную массу.

Ранее в РФ оценили готовность промышленности страны к переходу на завершающий этап импортозамещения ПО.

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