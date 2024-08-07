Минобороны Финляндии заблокировало сделки с недвижимостью у связанного с РФ бизнесмена

Глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заблокировал сделки с недвижимостью, которые планировал заключить бизнесмен, имеющий гражданства Российской Федерации и Швейцарии. Об этом сообщила группа региональных изданий Uutissuomalaisen.

По словам журналистов, 61-летний предприниматель, чья компания значится в санкционных списках Украины, планировал купить недвижимость для отдыха. В статье утверждается, что компания предпринимателя специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн.

Решение Хяккянена пока не имеет юридической силы, так как было обжаловано в административном суде.

Ограничения для граждан России и представителей других государств, не входящих в единое экономическое пространство Европы, действуют в Финляндии нескольких лет. В начале 2023 года Минобороны страны было наделено более широкими полномочиями по расследованию происхождения денежных средств и финансирования сделок с недвижимостью, республика получила право преимущественной покупки недвижимости, находящейся в радиусе менее километра от объектов ВС или пограничной службы. 17 мая сообщалось, что рабочая группа Министерства обороны республики, изучавшая вопрос о запрете приобретения недвижимости для российских граждан, пришла к выводу о возможности введения новых санкций.

До этого сообщалось, что кабинет министров Финляндии упростил процедуру конфискации недвижимости у российских собственников, не выходящих на связь. Решение принято из-за ситуации, которая сложилась в восточных районах Финляндии, где возникли проблемы с доставкой уведомлений собственникам, находящимся в РФ.

Ранее в Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России.