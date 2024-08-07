ФАС сняла претензии к Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сняла все претензии к Wildberries, подтвердив, что маркетплейс выполнил все предписания, выданные ведомством 9 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Ведомство выдало предупреждение компании из-за условий договоров с продавцами. Теперь в оферте Wildberries представлен полный список оснований для блокировки личного кабинета продавца и одностороннего расторжения договора.

Кроме того, уточнены процедуры приемки товаров и внедрена система фиксации тарифов. Маркетплейс также отменил штрафы за взлом личного кабинета и запрет на указание контактной информации продавцов. Также в Wildberries были разработаны критерии для выявления недобросовестных действий продавцов, которые могут стать причиной приостановки выплат по договору, с установленным фиксированным сроком приостановки без возможности продления.

Напомним, что 9 апреля ФАС вынесла предупреждение Wildberries из-за нарушений в работе с продавцами, связанных с навязыванием невыгодных условий договора. Ведомство отметило, что компания часто меняет тарифы на логистические услуги и хранение товаров, а также не определила условия применения штрафов к продавцам за взлом их личных кабинетов третьими лицами.

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