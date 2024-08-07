Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФАС сняла претензии к Wildberries

ФАС сняла претензии к Wildberries по поводу невыгодных условий для продавцов

close
100%
Alexsey t17/Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сняла все претензии к Wildberries, подтвердив, что маркетплейс выполнил все предписания, выданные ведомством 9 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Ведомство выдало предупреждение компании из-за условий договоров с продавцами. Теперь в оферте Wildberries представлен полный список оснований для блокировки личного кабинета продавца и одностороннего расторжения договора.

Кроме того, уточнены процедуры приемки товаров и внедрена система фиксации тарифов. Маркетплейс также отменил штрафы за взлом личного кабинета и запрет на указание контактной информации продавцов. Также в Wildberries были разработаны критерии для выявления недобросовестных действий продавцов, которые могут стать причиной приостановки выплат по договору, с установленным фиксированным сроком приостановки без возможности продления.

Напомним, что 9 апреля ФАС вынесла предупреждение Wildberries из-за нарушений в работе с продавцами, связанных с навязыванием невыгодных условий договора. Ведомство отметило, что компания часто меняет тарифы на логистические услуги и хранение товаров, а также не определила условия применения штрафов к продавцам за взлом их личных кабинетов третьими лицами.

Ранее муж Бакальчук назвал угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами