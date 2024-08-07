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Стало известно, россияне каких знаков зодиака чаще покупают страховки

«Банки.ру»: Раки, Тельцы и Близнецы чаще других оформляют страховку на авто

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Depositphotos

По итогам января — июня чаще других полисы автострахования приобретали россияне, родившиеся под знаком Тельца, Рака, Близнецов и Льва. Об этом говорится в исследовании «Банки.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По итогам шести месяцев доля Раков в общем объеме покупателей страховок на авто составила 9,1%, Тельцов и Близнецов — по 8,8%, а Львов — 8,6%.

В ипотечном страховании лидерами снова стали Близнецы (9,2%) и Раки (8,8%). Жизнь больше всего страховали ипотечники-Девы (8,8%), а также женщины-Львы (9,3%). Среди мужчин — Близнецы с долей в 9,8%, причем это значение стало наибольшим во всех продуктах.

В сегменте страхования имущества среди всех клиентов, а также у женщин лидером по количеству приобретенных полисов стал Рак (8,9% и 9,2% соответственно). У мужчин таким страхованием чаще всего пользовались Тельцы (8,9%).

Стрельцы, Козероги, Весы и Скорпионы за период ни разу не попали в топ-3 знаков во всех видах страхования.

До этого стало известно, что россияне готовы платить по ипотеке в среднем 40 тыс. рублей в месяц.

Ранее эксперт рассказал, как обзавестись жильем без ипотеки.

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