Аналитик спрогнозировал курс доллара на осень

С начала осени курс доллара повысится до 90-95 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Гипотетически доллар мог бы дотянуться и до 100 руб., но для этого должны сложиться определенные обстоятельства, например, сильный и устойчивый спад цен на сырье с одновременным ухудшением картины на геополитическом контуре РФ могли бы вызвать подобный импульс. Однако такой сценарий маловероятен», — отметил аналитик.

По его словам, во втором полугодии 2024 года положение рубля продолжит определяться динамикой счета текущих операций. Буйволов уточнил, что если экспорт ожидается стабильным, то импорт может показать восстановление по мере настройки альтернативных товарно-денежных каналов, нарушенных ранее из-за санкций к биржевой инфраструктуре РФ. Аналитик добавил, что спрос на инвалюту со стороны импортеров будет нивелировать навес ее предложения, и это будет работать против рубля. Эксперт сказал, что также на ослабление российской валюты может повлиять расширение бюджетного дефицита. Буйволов не исключил обнуление норм обязательного возврата и продажи экспортной выручки. Финансист пояснил, что текущий курс рубля к доллару заметно крепче тех уровней, из которых рассчитан бюджет (90+ руб. за доллар). А значит, текущий курс недостаточно комфортен с точки зрения экспортных доходов. Буйволов предрек сохранение 18% ключевой ставки до конца года, что будет сдерживать ослабление рубля.

По данным «Финама», доллар на внебиржевом рынке сейчас стоит чуть более 85 руб. За неделю максимумом американской валюты был уровень 86,7 руб., минимумом — 84,58 руб.

Ранее сообщалось, что Банк России обновит методику установления валютных курсов.