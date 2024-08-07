Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда выгоднее купить уголок школьника

Mr.Doors: уголок школьника выгоднее всего покупать в августе и сентябре

close
100%
Shutterstock

Уголок школьника в России выгоднее всего покупать в августе и сентябре. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продажам интерьерной компании Mr.Doors Галина Бакина.

По ее словам, на протяжении августа и сентября цены на меблировку рабочих зон для школьника расти точно не будут — наоборот, на время активного сезона подготовки к школе скидки на товары могут достигать у разных производителей порядка 30-50%. А вот уже с октября по окончании сезонных акций показатели вернутся к прежним.

«Что же касается динамики цен в рамках года, то она сопоставима с показателями инфляции, и при отсутствии стресс-факторов — удорожания логистики, сырья, комплектующих — резкого роста цен на мебель для рабочих зон школьника ожидать не стоит», — отметила эксперт.

Она добавила, что готовые изделия обойдутся дешевле мебели на заказ, однако важно обращать внимание на гарантии производителей, а также имеющуюся сертификацию на такую продукцию.

Минимальную стоимость обустройства рабочей зоны для будущего школьника Бакина оценила в около 50-70 тыс.руб. Эксперт уточнила, что в комплект входит рабочий стол, тумба для хранения, стул, доставка, дизайн-проект. Бакина посоветовала россиянам выбирать товары по акции или в рассрочку, которая позволяет выплачивать сумму частями.

Ранее в ЦБ сообщили о подорожании набора школьника в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами