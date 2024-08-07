Стало известно, когда выгоднее купить уголок школьника

Уголок школьника в России выгоднее всего покупать в августе и сентябре. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продажам интерьерной компании Mr.Doors Галина Бакина.

По ее словам, на протяжении августа и сентября цены на меблировку рабочих зон для школьника расти точно не будут — наоборот, на время активного сезона подготовки к школе скидки на товары могут достигать у разных производителей порядка 30-50%. А вот уже с октября по окончании сезонных акций показатели вернутся к прежним.

«Что же касается динамики цен в рамках года, то она сопоставима с показателями инфляции, и при отсутствии стресс-факторов — удорожания логистики, сырья, комплектующих — резкого роста цен на мебель для рабочих зон школьника ожидать не стоит», — отметила эксперт.

Она добавила, что готовые изделия обойдутся дешевле мебели на заказ, однако важно обращать внимание на гарантии производителей, а также имеющуюся сертификацию на такую продукцию.

Минимальную стоимость обустройства рабочей зоны для будущего школьника Бакина оценила в около 50-70 тыс.руб. Эксперт уточнила, что в комплект входит рабочий стол, тумба для хранения, стул, доставка, дизайн-проект. Бакина посоветовала россиянам выбирать товары по акции или в рассрочку, которая позволяет выплачивать сумму частями.

Ранее в ЦБ сообщили о подорожании набора школьника в Москве.