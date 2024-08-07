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Финансист предрекла массовые увольнения из-за повышения ключевой ставки

Финансист Яхонтова назвала три негативных последствия повышения ключевой ставки

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Shutterstock

Повышение ключевой ставки с 16% до 18% приведет к снижению потребительского спроса россиян, а у компаний следовательно упадут продажи и прибыль. Это приведет к сокращению производства и массовым увольнениям. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала финансист, руководитель отдела партнерских продаж сервиса «Финтабло» Екатерина Яхонтова.

«Повышение ключевой ставки увеличивает процентные ставки по кредитам, что делает заемные средства дороже для бизнеса. Это может замедлить развитие компании и снизить ее конкурентоспособность на рынке. Некоторые бизнесы будут вынуждены отложить или отменить планируемые ранее инвестиции и проекты, что может негативно сказаться на их финансовом состоянии и перспективах роста», — отметила Яхонтова.

Она добавила, что рост ключевой ставки также приведет к снижению экономической активности и замедлению роста ВВП.

По словам Яхонтовой, бизнесам необходимо адаптироваться к новым условиям и предусмотреть оптимизацию затрат, поиск новых рынков и инновационных решений для поддержания конкурентоспособности, а также альтернативных источников финансирования (привлечение инвесторов или выпуск облигаций).

ЦБ объяснил повышение ключевой ставки до 18% ростом инфляции в России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ждать после увеличения ключевой ставки.

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