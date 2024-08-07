Россиянам рассказали, стоит ли брать потребкредит для погашение ипотеки

Потребкредит для погашения ипотеки невыгоден, если разница в ставках по этим займам меньше 2 процентных пунктов. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ Ольга Епифанова. Она назвала два фактора, которые нужно учитывать при принятии такого решения.

«Первое — берите в расчет оставшуюся сумму долга, ведь, как правило, максимальная сумма потребительского займа меньше, чем долг по ипотеке. Это может привести к увеличению суммы ежемесячного платежа. Учитывайте также то, что ипотеку могут выдавать на пару десятков лет, а стандартный кредитный договор обычно подписывается не более чем на 10 лет. При таких вводных сумма ежемесячного платежа заметно вырастет», — рекомендовала сенатор.

По ее словам, стоит иметь в виду также страховку по потребительскому кредиту. Заемщик вправе отказаться от страхования, но это может существенно повысить процентную ставку. Сенатор обратила внимание, что страховка по потребительскому займу может включаться в тело долга.

Епифанова уточнила, что в сложных жизненных ситуациях банки могут пойти навстречу клиенту — изменить размер выплат по кредиту или дать отсрочку. Сенатор посоветовала учитывать возможные издержки при ипотеке: оценку недвижимости, пошлины за регистрацию, услуги риелторов.

По прогнозу инвестора, основателя инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгения Ходченкова, во второй половине 2024 года до 25-30% потенциальных покупателей жилья в России могут отказаться от ипотеки из-за высоких ставок. Крупные банки заявили о повышении ставок по ипотеке до 20% после увеличения ключевой ставки с 16% до 18%.

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