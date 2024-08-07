Стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в августе

В августе 2024 года российские работодатели опубликовали более 270 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 400 тыс. руб. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Из них большинство в сфере информационных технологий, розничной торговле и в финансовом секторе.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В список вакансий с зарплатой от 400 тыс. руб. на руки вошли генеральный директор, главный механик, шеф-повар, руководитель проекта, главный инженер, системный архитектор, врач-офтальмолог.

По данным карьерного центра «Профессии будущего», чаще всего на удаленную работу в 2024 году приглашают айтишников — программистов, тестировщиков, веб-дизайнеров, аналитиков в области ИТ и специалистов технической поддержки. В зависимости от уровня квалификации такие работники могут зарабатывать до 250 тыс. руб. По данным аналитиков, специалисты креативной индустрии также прочно заняли свои позиции на удаленке. Средний доход «свободного» специалиста по рекламе или PR-менеджера превышает 70 тыс. руб.

Ранее были названы сферы для быстрого трудоустройства в Москве.